«Ахмат» объявил об уходе Семенова и Ильина

«Ахмат» объявил об уходе двоих футболистов из команды в межсезонье.

Грозненцев покидают защитник Андрей Семенов и форвард Владимир Ильин. Их контракты истекают 31 мая.

35-летний Семенов выступал за «Ахмат» с 2014 года. Он занимает второе место по числу игр за команду за всю историю «Ахмата». Защитник провел за грозненцев 289 матчей, забил 8 мячей и сделал 4 голевые передачи.

32-летний Ильин летом 2022 года вернулся в «Ахмат» из «Краснодара». Ранее он уже играл за команду с 2020 по 2021 год. В общей сложности Ильин провел 102 матча за грозненцев, забил 22 гола и отдал 7 результативных передач.

В минувшем сезоне «Ахмат» занял десятое место в турнирной таблице РПЛ.