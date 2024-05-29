Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:51

«Ахмат» объявил об уходе Семенова и Ильина

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Семенов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Ахмат» объявил об уходе двоих футболистов из команды в межсезонье.

Грозненцев покидают защитник Андрей Семенов и форвард Владимир Ильин. Их контракты истекают 31 мая.

35-летний Семенов выступал за «Ахмат» с 2014 года. Он занимает второе место по числу игр за команду за всю историю «Ахмата». Защитник провел за грозненцев 289 матчей, забил 8 мячей и сделал 4 голевые передачи.

32-летний Ильин летом 2022 года вернулся в «Ахмат» из «Краснодара». Ранее он уже играл за команду с 2020 по 2021 год. В общей сложности Ильин провел 102 матча за грозненцев, забил 22 гола и отдал 7 результативных передач.

В минувшем сезоне «Ахмат» занял десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Андрей Семенов
Владимир Ильин
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
16
Обсудить
Читайте также
Грачева победила седьмую ракетку мира Саккари в первом круге «Ролан Гаррос»
Юлия Снигирь снялась в экранизации романа «Мастер и Маргарита»
AFP рассказало о применении Украиной западного оружия для удара по Кубани
От вечного запаса в России – к величию и Кубку Стэнли? Трудный путь вратаря «Рейнджерс» Шестеркина к мировому признанию
Найденные в подвалах в Крынках тела украинских военных попали на видео
Жительница Петербурга попала в реанимацию из-за загара на солнце
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Ташуев: «Игра «Зенита» стала более командной, а потеря очков по сезону была неизбежной»

Синицын: «Мусаев может выстроить игру, которая будет соответствовать ожиданиям «Краснодара»