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Сегодня, 17:22

«Ахмат» — «Оренбург»: Бериша реализовал пенальти, защитник оренбуржцев Сиваков получил красную карточку

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша реализовал пенальти на 45+4-й минуте матча 18-го тура РПЛ против «Оренбурга».

11-метровый был назначен после вмешательства ВАР. Видеоарбитры сообщили главному судье Евгению Турбину о том, что защитник оренбуржцев Михаил Сиваков наступил на ногу одному из футболистов грозненцев в своей штрафной.

После того, как Турбин самостоятельно посмотрел повтор эпизода, он принял решение назначить пенальти и показал Сивакову желтую карточку, которая стала для футболиста второй в матче.

Бериша забил четвертый гол в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Оренбург

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Оренбург
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