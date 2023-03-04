«Ахмат» — «Оренбург»: Бериша реализовал пенальти, защитник оренбуржцев Сиваков получил красную карточку

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша реализовал пенальти на 45+4-й минуте матча 18-го тура РПЛ против «Оренбурга».

11-метровый был назначен после вмешательства ВАР. Видеоарбитры сообщили главному судье Евгению Турбину о том, что защитник оренбуржцев Михаил Сиваков наступил на ногу одному из футболистов грозненцев в своей штрафной.

После того, как Турбин самостоятельно посмотрел повтор эпизода, он принял решение назначить пенальти и показал Сивакову желтую карточку, которая стала для футболиста второй в матче.

Бериша забил четвертый гол в нынешнем розыгрыше РПЛ.