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Сегодня, 17:45

«Ахмат» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Ахмат» и «Оренбург» встретятся в матче 18-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Ахмат» и «Оренбург» встретятся в матче 18-го тура чемпионата России в воскресенье, 8 декабря. Игра состоится на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Ахмата» и «Оренбурга» покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до игры и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

С ключевыми событиями игры «Ахмат» — «Оренбург» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
08 дек, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Оренбург

В первом круге РПЛ «Ахмат» и «Оренбург» сыграли вничью (0:0). Команды замыкают турнирную таблицу чемпионата России: грозненцы набрали 10 очков, оренбуржцы — 8. В 17-м туре «Ахмат» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1), а «Оренбург» уступил «Акрону» (0:1).

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Оренбург
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