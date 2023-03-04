«Ахмат» — «Оренбург»: первый гол забит из офсайда. Почему его не отменили?

На 11-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Оренбург» (3:1) судейская бригада ошибочно засчитала взятие ворот гостей. В том эпизоде автор забитого мяча Евгений Харин в момент паса Антона Швеца находился на дальнем углу площади ворот за линией офсайда. Если судить по стоп-кадру, показанному во время телетрансляции.

Первый ассистент Игорь Демешко положение «вне игры» не зафиксировал. А видеоассистенты Василий Казарцев и Роман Усачев после длительной проверки не вмешались. Возможно, у них не было повтора, однозначно доказывающего ошибку Демешко.

Виртуальные офсайдные линии в чемпионате России-2022/23 не используются. Поэтому в данном случае проверку можно было провести только на глаз.