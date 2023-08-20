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Сегодня, 19:00

«Ахмат» — «Оренбург»: прямая трансляция матча РПЛ

«Ахмат» сыграет с «Оренбургом» в чемпионате России 20 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игровой эпизод матча «Ахмат» — «Оренбург».
Фото ФК «Ахмат», Telegram
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В воскресенье, 20 августа в Грозном «Ахмат» на своем поле сыграет с «Оренбургом» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет на стадионе «Ахмат-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе Матч-центр.

Прямой эфир матча «Ахмат» — «Оренбург» можно посмотреть на телеканале «Матч Премьер». Начало трансляции в 19.55 мск. Также игры РПЛ сезона-2023/24 доступны по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
20 авг, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Оренбург

По итогам четырех туров команда из Грозного расположилась на 13-м месте турнирной таблицы РПЛ. В активе команды — три очка. Оренбуржцы находятся на 15-й строчке с одним заработанным очком.

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Оренбург
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 2 : 0
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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