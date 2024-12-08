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Сегодня, 20:53

«Ахмат» нанес «Оренбургу» шестое поражение подряд и выиграл впервые с октября

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Ахмат» на своем поле победил «Оренбург» (1:0) 8 декабря.
Фото ФК «Ахмат»
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«Ахмат» на своем поле победил «Оренбург» в матче 18-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 50-й минуте после подачи со штрафного забил Александр Жиров.

«Ахмат» (13 очков) одержал первую победу за семь последних матчей во всех турнирах. До этого грозненцы победили во встрече против «Ростова» (3:2) в 13-м туре, которая проходила 26 октября. Также команда Сергея Ташуева выиграла второй матч в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Оренбург» (8) потерпел шестое поражение подряд и замыкает турнирную таблицу.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
08 дек, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:0
Оренбург

Источник: Таблица РПЛ
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Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Оренбург
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