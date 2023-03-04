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Сегодня, 14:20

«Ахмат» — «Оренбург»: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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4 марта в Грозном «Ахмат» дома сыграет с «Оренбургом» в матче 18-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе «Ахмат Арена», начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Пари НН». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Начало — в 16.25.

Грозненцы с 26 баллами располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» — седьмой с 25 очками.

19 октября 2022-го «Оренбург» на своем поле обыграл «Ахмат» со счетом 4:2.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
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