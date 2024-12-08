Сегодня, 18:09
Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Оренбурга» на очную встречу в 18-м туре РПЛ.
Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало — в 18.00 по московскому времени.
Впервые в текущем розыгрыше РПЛ место в воротах грозненцев займет Михаил Опарин. Гиорги Шелия остался в запасе.
«Ахмат»: Опарин, Уциев, Жиров, Адамов, Ибишев, Уткин, Исмаэл Силва, Садулаев, Камило, Фелиппе Кардосо, Самородов.
Запасные: Шелия, Магомедов, Шатара, Ловат, Камилов, Мацуев, Якуев, Диванович, Талал, Луна Диале.
«Оренбург»: Сысуев, Прохин, Касимов, Столбов, Караташ, Рыбчинский, Коваленко, Михайлов, Башич, Марин, Сахархизан.
Запасные: Москвичев, Зотов, Сидоров, Керин, Сыщенко, Барановский, Юрин, Горбани, Миллер, Гюрлюк.