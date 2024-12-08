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Сегодня, 18:09

«Ахмат» — «Оренбург»: Опарин сыграет с первых минут, Шелия — в запасе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Оренбурга» на очную встречу в 18-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Впервые в текущем розыгрыше РПЛ место в воротах грозненцев займет Михаил Опарин. Гиорги Шелия остался в запасе.

«Ахмат»: Опарин, Уциев, Жиров, Адамов, Ибишев, Уткин, Исмаэл Силва, Садулаев, Камило, Фелиппе Кардосо, Самородов.

Запасные: Шелия, Магомедов, Шатара, Ловат, Камилов, Мацуев, Якуев, Диванович, Талал, Луна Диале.

«Оренбург»: Сысуев, Прохин, Касимов, Столбов, Караташ, Рыбчинский, Коваленко, Михайлов, Башич, Марин, Сахархизан.

Запасные: Москвичев, Зотов, Сидоров, Керин, Сыщенко, Барановский, Юрин, Горбани, Миллер, Гюрлюк.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
08 дек, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Оренбург

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Оренбург
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