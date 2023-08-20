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Сегодня, 21:15

«Ахмат» — «Оренбург»: Ярошик поменял четверых игроков в перерыве

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбургу» Иржи Ярошик поменял четверых игроков в перерыве матча с «Ахматом» в 5-м туре РПЛ. После первого тайма грозненцы дома ведут со счетом 3:0.

В перерыве у гостей вышли Куэро Паласиос, Данила Хотулев, Кирилл Капленко и Максим Сидоров.

Они заменили Арсена Адамова, Степана Оганесяна, Ивана Башича и Юрия Ковалева.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
20 авг, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
4:0
Оренбург

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Оренбург
0
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 2 : 0
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 1 : 3
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 4 : 0
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