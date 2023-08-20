«Ахмат» — «Оренбург»: Ярошик поменял четверых игроков в перерыве

Главный тренер «Оренбургу» Иржи Ярошик поменял четверых игроков в перерыве матча с «Ахматом» в 5-м туре РПЛ. После первого тайма грозненцы дома ведут со счетом 3:0.

В перерыве у гостей вышли Куэро Паласиос, Данила Хотулев, Кирилл Капленко и Максим Сидоров.

Они заменили Арсена Адамова, Степана Оганесяна, Ивана Башича и Юрия Ковалева.