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«Ахмат» оштрафован на 130 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Ахмат» на 130 тысяч рублей по итогам матча против «Зенита» (1:5) в 29-м туре РПЛ.

Игра между командами прошла 19 мая в Грозном.

«После окончания матча с трибуны А стадиона «Ахмат Арена« была брошена пластиковая бутылка в техническую зону «Зенита», которая попала в игрока петербургской команды Васильева без нанесения травм. К сожалению, не удалось определить и задержать болельщика, бросившего бутылку. Штраф футбольному клубу «Ахмат» составил 100 тысяч рублей. Также клуб был предупрежден, что в случае повторения подобных дисциплинарных нарушений, будут применены более серьезные санкции.

Болельщики «Ахмата» в течение матча скандировали неоднократно оскорбительные высказывания в адрес футбольногл клуба «Зенит». Штраф футбольному клубу «Ахмат» 30 тысяч рублей», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

 
Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Матео Кассьерра (в&nbsp;центре) празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Ахмата&raquo;. Историческая фантастика: пять голов Кассьерры! «Зенит» раздавил «Ахмат» — судьба титула решится в 30-м туре

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 2 очка. «Ахмат» идет 10-м (35).

В заключительном, 30-м туре чемпионата петербургская команда проведет домашнюю встречу с «Ростовом», а грозненцы на выезде сыграют против «Факела». Оба матча пройдут 25 мая.

(Денис Сафронов)

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
Артур Григорьянц
КДК
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