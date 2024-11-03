«Ахмат» примет «Пари НН» в рамках 14-го тура чемпионата России в воскресенье, 3 ноября. Матч пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 15.15 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ахмат» — «Пари НН» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 13-ти туров премьер-лиги грозненский клуб набрал девять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Команда из Нижнего Новгорода с 12-ю баллами идет на 12-й строчке чемпионата.

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