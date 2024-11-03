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Сегодня, 14:00

«Ахмат» — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча РПЛ в прямом эфире

«Ахмат» сыграет с «Пари НН» в чемпионате России 3 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «Пари НН».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Ахмат» примет «Пари НН» в рамках 14-го тура чемпионата России в воскресенье, 3 ноября. Матч пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 15.15 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ахмат» — «Пари НН» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 13-ти туров премьер-лиги грозненский клуб набрал девять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Команда из Нижнего Новгорода с 12-ю баллами идет на 12-й строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
03 нояб, 15:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Пари НН

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