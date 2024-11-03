«Ахмат» — «Пари НН»: ошибку Кукуяна исправил ВАР Буланов. Пенальти назначен правильно

На 51-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Пари НН» судья Павел Кукуян не увидел, что Огнен Ожегович в своей штрафной площади ударил Надера Гандри рукой в голову, и ошибочно не назначил пенальти.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

На помощь рефери пришли его видеоассистенты Евгений Буланов и Артем Любимов. После их проверки и просмотра видеозаписи на мониторе арбитр объявил об изменении решения и правильно наказал Ожеговича желтой карточкой и 11-метровым ударом.

Фото Скриншот трансляции

Это 45-е вмешательство ВАР в чемпионате России-2024/25. 43 раза первоначальное решение изменялось.