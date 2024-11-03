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Судейство

Сегодня, 16:47

«Ахмат» — «Пари НН»: ошибку Кукуяна исправил ВАР Буланов. Пенальти назначен правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Павел Кукуян назначил пенальти после подсказки ВАР и просмотра видео.
Фото Скриншот трансляции
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На 51-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Пари НН» судья Павел Кукуян не увидел, что Огнен Ожегович в своей штрафной площади ударил Надера Гандри рукой в голову, и ошибочно не назначил пенальти.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

На помощь рефери пришли его видеоассистенты Евгений Буланов и Артем Любимов. После их проверки и просмотра видеозаписи на мониторе арбитр объявил об изменении решения и правильно наказал Ожеговича желтой карточкой и 11-метровым ударом.

Фото Скриншот трансляции

Это 45-е вмешательство ВАР в чемпионате России-2024/25. 43 раза первоначальное решение изменялось.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
03 нояб, 15:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:2
Пари Нижний Новгород

ФК Ахмат
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Павел Кукуян

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