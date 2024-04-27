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Сегодня, 14:00

«Ахмат» — «Пари НН»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ахмат» и «Пари НН» сыграют в матче 26-го тура РПЛ 28 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Ахмата» Мохамед Конате.
Мохамед Конате.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Ахмат» 28 апреля на своем поле в Грозном примет «Пари НН» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «Ахмат Арена» начнется в 14.00 по московскому времени.

Видеотрансляция поединка «Ахмат» — «Пари НН» пройдет на телеканале «Матч Премьер» для всех зрителей с подпиской на сервис. Начало прямого эфира — в 13.50 мск.

Следите за ключевыми событиями противостояния 26-го тура РПЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Ахмат» с главным тренером Магомедом Адиевым идет на 12-м месте с 26 очками в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» с Сергеем Юраном находится на 10-й строчке с 28 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Нижний Новгород
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