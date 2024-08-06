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Сегодня, 15:04

«Ахмат» подписал форварда сборной Казахстана Самородова

Алина Савинова
Максим Самородов.
Фото Global Look Press
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«Ахмат» заключил четырехлетний контракт с нападающим сборной Казахстана Максимом Самородовым, сообщает пресс-служба грозненского клуба.

«Приветствуем Максима в нашем дружном коллективе и желаем удачи!» — говорится в заявлении.

22-летний Самородов является воспитанником «Актобе», за который он в общей сложности провел 120 матчей, забил 24 гола и сделал 19 результативных передач. За сборную Казахстана нападающий играет с 2021 года. На его счету 3 забитых мяча в 17 играх.

После 3 туров «Ахмат» располагается на 14-м месте в чемпионате России с 2 очками.

Источник: https://t.me/akhmatgrozny/6990
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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