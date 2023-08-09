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Сегодня, 16:10

«Ахмат» подписал полузащитника «Лиона» Камило

Иван Торопцев
Корреспондент
Камило Рейджерс де Оливейра.
Фото ФК «Ахмат»
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«Ахмат» объявил о подписании полузащитника «Лиона» Камило Рейджерса де Оливейры.

24-летний бразилец заключил контракт с грозненским клубом до конца сезона-2025/26.

Камило перешел в «Лион» из «Понте Преты» в январе 2020 года.

С марта 2021 года по декабрь 2022 года хавбек выступал за бразильскую «Понте Прету» на правах аренды. В составе команды он забил 2 гола в 78 матчах.

Вторую половину сезона-2022/23 футболист провел в аренде в бельгийском «Меленбеке», за который провел 9 матчей и не отличился результативными действиями.

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Источник: Telegram-канал «Ахмата»
Футбол
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