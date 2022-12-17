«Ахмат» получит около одного миллиона евро за переход Журавлева в «Торпедо»

Сумма трансфера защитника Юрия Журавлева из «Ахмата» в «Торпедо» составит около одного миллиона евро, информирует «РБ Спорт».

Также источник отмечает, что московский клуб заинтересован в выкупе еще одного игрока грозненской команды — Александра Трошечкина.

Ранее «Торпедо» сообщило том, что в понедельник Журавлев пройдет медосмотр, при успешном прохождении которого с ним будет подписан контракт.

Журавлев выступает за «Ахмат» с лета 2022 года. В текущем сезоне он выходил на поле в двенадцати матчах, однако с октября перестал попадать в состав.