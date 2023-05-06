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Сегодня, 21:35

«Ахмат» повторил клубный рекорд по количеству забитых голов

Кирилл Бурдаков
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В матче 26-го тура «Ахмат» разгромил «Торпедо» (5:1) в «Лужниках» и одержал 13-ю крупную победу в высшем дивизионе.

Грозненцы всего в четвертый раз добились успеха с разницей в четыре и более гола. По 0:4 от чеченской команды получали «Томь» и «Амкар», 0:5 — только «Краснодар».

Все крупные победы «Ахмата»/«Терека» в чемпионатах России

Дата

Тренер

Матч

Голы

13.09.2009

Вячеслав Грозный

Томь (д) – 4:0

Лахиялов-3, Петре

22.04.2013

Станислав Черчесов

Ростов (г) – 3:0

Аилтон, Голенда, в свои ворота, Адилсон

26.05.2013

Станислав Черчесов

Крылья Советов (д) – 4:1

Ндуассель-2, Аилтон, Кану - Кабальеро

12.04.2014

Рашид Рахимов

Ростов (д) – 3:0

Аилтон-2, Маурисиу

04.08.2014

Рашид Рахимов

Амкар (д) – 4:0

Рыбус-2, Лебеденко, Маурисиу

22.08.2014

Рашид Рахимов

Арсенал (д) – 3:0

Лебеденко, Маурисиу, Комаровски

19.09.2015

Рашид Рахимов

Уфа (д) – 4:1

Маурисиу-2, Садаев, Рыбус - Игбун

28.11.2015

Рашид Рахимов

Зенит (д) – 4:1

Митришев-2, Рыбус-2 – Семенов, в свои ворота

30.10.2016

Рашид Рахимов

Урал (г) – 4:1

Балай-2, Динга, в свои ворота, Мбенг - Чантурия

29.04.2017

Рашид Рахимов

Урал (д) – 5:2

Мбенг-2, Садаев, Лебеденко, Мохаммади – Павлюченко, Манучарян

03.04.2021

Андрей Талалаев

Краснодар (г) – 5:0

Бериша-2, Харин, Семенов, Ионов, в свои ворота

12.12.2021

Андрей Талалаев

Химки (д) – 4:1

Тимофеев-2, Конате-2 - Трошечкин

06.05.2023

Сергей Ташуев

Торпедо (г) – 5:1

Конате-2, Тодорович, Камилов, Агаларов – Стефанович

 

В нынешнем сезоне «Ахмат», с которым работали Андрей Талалаев, Юрий Нагайцев и Сергей Ташуев, набрал 55,13% очков. Это лучший график в истории команды. Грозненцы вполне могут установить новые рекорды по очкам (сейчас 43, 52 было в удлиненном сезоне-2011/12), победам (сейчас 13, по 14 было в сезонах-2011/12, -2012/13 и -2016/17) и забитым голам (сейчас 41, 45 было в сезоне-2011/12).

Лучшие сезоны «Ахмата»/«Терека» по проценту набранных очков

Сезон

Тренеры

И

В

Н

П

М

О

% очков

2022/23

Андрей Талалаев, Юрий Нагайцев, Сергей Ташуев

26

13

4

9

41-34

43

55,13

2012/13

Станислав Черчесов

30

14

6

10

38-40

48

53,33

2016/17

Рашид Рахимов

30

14

6

10

38-35

48

53,33

2015/16

Рашид Рахимов

30

11

11

8

35-30

44

48,89

2018/19

Игорь Ледяхов, Рашид Рахимов

30

11

9

10

28-30

42

46,67

2021/22

Андрей Талалаев

30

13

3

14

36-38

42

46,67

2020/21

Андрей Талалаев

30

11

7

12

36-38

40

44,44

2017/18

Олег Кононов, Михаил Галактионов, Игорь Ледяхов

30

10

9

11

30-34

39

43,33

2014/15

Рашид Рахимов

30

10

7

13

30-30

37

41,11

 

Автор дубля в ворота Егора Бабурина Мохамед Конате стал всего вторым игроком в истории «Ахмата», которому удалось забить больше девяти голов за сезон. Следующий точный удар позволит буркинийцу повторить рекорд, которым с 2009 года владеет Шамиль Лахиялов. В историческом списке бомбардиров команды Конате делит седьмое место с Лахияловым (по 18 голов). По 19 раз отличались Мачей Рыбус и Бернард Бериша, по 20 — Аилтон и Игорь Лебеденко, 22 — Аблай Мбенг, 28 — Маурисиу.

Лидеры «Ахмата»/«Терека» по голам за один сезон

Сезон

Игрок

Страна

Матчи

Голы

2009

Шамиль Лахиялов

Россия

24

11

2022/23

Мохамед Конате

Буркина-Фасо

22

10

2016/17

Беким Балай

Албания

26

9

2015/16

Мачей Рыбус

Польша

28

9

2020/21

Владимир Ильин

Россия

28

9

2021/22

Даниил Уткин

Россия

28

9

2010

Шамиль Асильдаров

Россия

29

9

2011/12

Маурисиу

Бразилия

37

9

2020/21

Бернард Бериша

Косово

27

8

2021/22

Мохамед Конате

Буркина-Фасо

27

8

2013/14

Аилтон

Бразилия

29

8

2011/12

Шамиль Асильдаров

Россия

36

8
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