«Ахмат» повторил клубный рекорд по количеству забитых голов

В матче 26-го тура «Ахмат» разгромил «Торпедо» (5:1) в «Лужниках» и одержал 13-ю крупную победу в высшем дивизионе.

Грозненцы всего в четвертый раз добились успеха с разницей в четыре и более гола. По 0:4 от чеченской команды получали «Томь» и «Амкар», 0:5 — только «Краснодар».

Все крупные победы «Ахмата»/«Терека» в чемпионатах России

Дата Тренер Матч Голы 13.09.2009 Вячеслав Грозный Томь (д) – 4:0 Лахиялов-3, Петре 22.04.2013 Станислав Черчесов Ростов (г) – 3:0 Аилтон, Голенда, в свои ворота, Адилсон 26.05.2013 Станислав Черчесов Крылья Советов (д) – 4:1 Ндуассель-2, Аилтон, Кану - Кабальеро 12.04.2014 Рашид Рахимов Ростов (д) – 3:0 Аилтон-2, Маурисиу 04.08.2014 Рашид Рахимов Амкар (д) – 4:0 Рыбус-2, Лебеденко, Маурисиу 22.08.2014 Рашид Рахимов Арсенал (д) – 3:0 Лебеденко, Маурисиу, Комаровски 19.09.2015 Рашид Рахимов Уфа (д) – 4:1 Маурисиу-2, Садаев, Рыбус - Игбун 28.11.2015 Рашид Рахимов Зенит (д) – 4:1 Митришев-2, Рыбус-2 – Семенов, в свои ворота 30.10.2016 Рашид Рахимов Урал (г) – 4:1 Балай-2, Динга, в свои ворота, Мбенг - Чантурия 29.04.2017 Рашид Рахимов Урал (д) – 5:2 Мбенг-2, Садаев, Лебеденко, Мохаммади – Павлюченко, Манучарян 03.04.2021 Андрей Талалаев Краснодар (г) – 5:0 Бериша-2, Харин, Семенов, Ионов, в свои ворота 12.12.2021 Андрей Талалаев Химки (д) – 4:1 Тимофеев-2, Конате-2 - Трошечкин 06.05.2023 Сергей Ташуев Торпедо (г) – 5:1 Конате-2, Тодорович, Камилов, Агаларов – Стефанович

В нынешнем сезоне «Ахмат», с которым работали Андрей Талалаев, Юрий Нагайцев и Сергей Ташуев, набрал 55,13% очков. Это лучший график в истории команды. Грозненцы вполне могут установить новые рекорды по очкам (сейчас 43, 52 было в удлиненном сезоне-2011/12), победам (сейчас 13, по 14 было в сезонах-2011/12, -2012/13 и -2016/17) и забитым голам (сейчас 41, 45 было в сезоне-2011/12).

Лучшие сезоны «Ахмата»/«Терека» по проценту набранных очков

Сезон Тренеры И В Н П М О % очков 2022/23 Андрей Талалаев, Юрий Нагайцев, Сергей Ташуев 26 13 4 9 41-34 43 55,13 2012/13 Станислав Черчесов 30 14 6 10 38-40 48 53,33 2016/17 Рашид Рахимов 30 14 6 10 38-35 48 53,33 2015/16 Рашид Рахимов 30 11 11 8 35-30 44 48,89 2018/19 Игорь Ледяхов, Рашид Рахимов 30 11 9 10 28-30 42 46,67 2021/22 Андрей Талалаев 30 13 3 14 36-38 42 46,67 2020/21 Андрей Талалаев 30 11 7 12 36-38 40 44,44 2017/18 Олег Кононов, Михаил Галактионов, Игорь Ледяхов 30 10 9 11 30-34 39 43,33 2014/15 Рашид Рахимов 30 10 7 13 30-30 37 41,11

Автор дубля в ворота Егора Бабурина Мохамед Конате стал всего вторым игроком в истории «Ахмата», которому удалось забить больше девяти голов за сезон. Следующий точный удар позволит буркинийцу повторить рекорд, которым с 2009 года владеет Шамиль Лахиялов. В историческом списке бомбардиров команды Конате делит седьмое место с Лахияловым (по 18 голов). По 19 раз отличались Мачей Рыбус и Бернард Бериша, по 20 — Аилтон и Игорь Лебеденко, 22 — Аблай Мбенг, 28 — Маурисиу.

Лидеры «Ахмата»/«Терека» по голам за один сезон