«Ахмат» повторил клубный рекорд по количеству забитых голов

Сегодня, 21:35
В матче 26-го тура «Ахмат» разгромил «Торпедо» (5:1) в «Лужниках» и одержал 13-ю крупную победу в высшем дивизионе.
Грозненцы всего в четвертый раз добились успеха с разницей в четыре и более гола. По 0:4 от чеченской команды получали «Томь» и «Амкар», 0:5 — только «Краснодар».
Все крупные победы «Ахмата»/«Терека» в чемпионатах России
|
Дата
|
Тренер
|
Матч
|
Голы
|
13.09.2009
|
Вячеслав Грозный
|
Томь (д) – 4:0
|
Лахиялов-3, Петре
|
22.04.2013
|
Станислав Черчесов
|
Ростов (г) – 3:0
|
Аилтон, Голенда, в свои ворота, Адилсон
|
26.05.2013
|
Станислав Черчесов
|
Крылья Советов (д) – 4:1
|
Ндуассель-2, Аилтон, Кану - Кабальеро
|
12.04.2014
|
Рашид Рахимов
|
Ростов (д) – 3:0
|
Аилтон-2, Маурисиу
|
04.08.2014
|
Рашид Рахимов
|
Амкар (д) – 4:0
|
Рыбус-2, Лебеденко, Маурисиу
|
22.08.2014
|
Рашид Рахимов
|
Арсенал (д) – 3:0
|
Лебеденко, Маурисиу, Комаровски
|
19.09.2015
|
Рашид Рахимов
|
Уфа (д) – 4:1
|
Маурисиу-2, Садаев, Рыбус - Игбун
|
28.11.2015
|
Рашид Рахимов
|
Зенит (д) – 4:1
|
Митришев-2, Рыбус-2 – Семенов, в свои ворота
|
30.10.2016
|
Рашид Рахимов
|
Урал (г) – 4:1
|
Балай-2, Динга, в свои ворота, Мбенг - Чантурия
|
29.04.2017
|
Рашид Рахимов
|
Урал (д) – 5:2
|
Мбенг-2, Садаев, Лебеденко, Мохаммади – Павлюченко, Манучарян
|
03.04.2021
|
Андрей Талалаев
|
Краснодар (г) – 5:0
|
Бериша-2, Харин, Семенов, Ионов, в свои ворота
|
12.12.2021
|
Андрей Талалаев
|
Химки (д) – 4:1
|
Тимофеев-2, Конате-2 - Трошечкин
|
06.05.2023
|
Сергей Ташуев
|
Торпедо (г) – 5:1
|
Конате-2, Тодорович, Камилов, Агаларов – Стефанович
В нынешнем сезоне «Ахмат», с которым работали Андрей Талалаев, Юрий Нагайцев и Сергей Ташуев, набрал 55,13% очков. Это лучший график в истории команды. Грозненцы вполне могут установить новые рекорды по очкам (сейчас 43, 52 было в удлиненном сезоне-2011/12), победам (сейчас 13, по 14 было в сезонах-2011/12, -2012/13 и -2016/17) и забитым голам (сейчас 41, 45 было в сезоне-2011/12).
Лучшие сезоны «Ахмата»/«Терека» по проценту набранных очков
|
Сезон
|
Тренеры
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
% очков
|
2022/23
|
Андрей Талалаев, Юрий Нагайцев, Сергей Ташуев
|
26
|
13
|
4
|
9
|
41-34
|
43
|
55,13
|
2012/13
|
Станислав Черчесов
|
30
|
14
|
6
|
10
|
38-40
|
48
|
53,33
|
2016/17
|
Рашид Рахимов
|
30
|
14
|
6
|
10
|
38-35
|
48
|
53,33
|
2015/16
|
Рашид Рахимов
|
30
|
11
|
11
|
8
|
35-30
|
44
|
48,89
|
2018/19
|
Игорь Ледяхов, Рашид Рахимов
|
30
|
11
|
9
|
10
|
28-30
|
42
|
46,67
|
2021/22
|
Андрей Талалаев
|
30
|
13
|
3
|
14
|
36-38
|
42
|
46,67
|
2020/21
|
Андрей Талалаев
|
30
|
11
|
7
|
12
|
36-38
|
40
|
44,44
|
2017/18
|
Олег Кононов, Михаил Галактионов, Игорь Ледяхов
|
30
|
10
|
9
|
11
|
30-34
|
39
|
43,33
|
2014/15
|
Рашид Рахимов
|
30
|
10
|
7
|
13
|
30-30
|
37
|
41,11
Автор дубля в ворота Егора Бабурина Мохамед Конате стал всего вторым игроком в истории «Ахмата», которому удалось забить больше девяти голов за сезон. Следующий точный удар позволит буркинийцу повторить рекорд, которым с 2009 года владеет Шамиль Лахиялов. В историческом списке бомбардиров команды Конате делит седьмое место с Лахияловым (по 18 голов). По 19 раз отличались Мачей Рыбус и Бернард Бериша, по 20 — Аилтон и Игорь Лебеденко, 22 — Аблай Мбенг, 28 — Маурисиу.
Лидеры «Ахмата»/«Терека» по голам за один сезон
|
Сезон
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
2009
|
Шамиль Лахиялов
|
Россия
|
24
|
11
|
2022/23
|
Мохамед Конате
|
Буркина-Фасо
|
22
|
10
|
2016/17
|
Беким Балай
|
Албания
|
26
|
9
|
2015/16
|
Мачей Рыбус
|
Польша
|
28
|
9
|
2020/21
|
Владимир Ильин
|
Россия
|
28
|
9
|
2021/22
|
Даниил Уткин
|
Россия
|
28
|
9
|
2010
|
Шамиль Асильдаров
|
Россия
|
29
|
9
|
2011/12
|
Маурисиу
|
Бразилия
|
37
|
9
|
2020/21
|
Бернард Бериша
|
Косово
|
27
|
8
|
2021/22
|
Мохамед Конате
|
Буркина-Фасо
|
27
|
8
|
2013/14
|
Аилтон
|
Бразилия
|
29
|
8
|
2011/12
|
Шамиль Асильдаров
|
Россия
|
36
|
8