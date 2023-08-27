«Ахмат» поздравил Конате с получением российского гражданства

«Ахмат» поздравил нападающего Мохамеда Конате с получением российского гражданства.

27 августа агент футболиста Дмитрий Селюк сообщил, что форвард получил паспорт РФ.

«Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате получил паспорт Российской Федерации. Мы поздравляем Конате с гражданством России!» — сказано в Telegram-канале клуба.

Конате выступает в России с 2019 года. До этого он играл за «Урал» в сезоне-2016/17. В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел 6 матчей в чемпионате России и отметился двумя голами.