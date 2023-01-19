Сегодня, 18:53
«Ахмат» проиграл «Партизану» в товарищеском матче со счетом 1:3.
Единственный гол в составе российской команды забил полузащитник Иван Олейнников.
Товарищеские матчи. Клубы
«Ахмат» — «Партизан» — 1:3 (1:1)
Голы: Йович, 5 (0:1). Олейников, 35 (1:1). Влахович, 76 (1:2). Мениг, 81 (1:3).
«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Шатара, Швец, Олейников, Бериша, Харин, Садулаев, Диванович, Агаларов.
19 января.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования