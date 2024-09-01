«Ахмат» проводит встречу с Талалаевым

Как стало известно «СЭ», сегодня руководство «Ахмата» проводит встречу с возможным кандидатом на пост главного тренера команды Андреем Талалаевым.

После домашнего матча 7-го тура РПЛ с «Акроном» (0:0) грозненский клуб расстался с Магомедом Адиевым, который может возглавить «Актобе».

Ранее Талалаев уже тренировал «Ахмат» с 2020 по 2022 годы. Под его руководством команда провела 77 игр, одержала 33 победы, потерпела 32 поражения при 12 ничьих.

Также, по данным «СЭ», еще одним кандидатом на пост главного тренера «Ахмата» является Сергей Ташуев, который работал в Грозном в сезоне-2022/23.