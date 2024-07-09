Сегодня, 05:00
«Ахмат» начнет сезон-2024/25 с матча 1-го тура чемпионата России на выезде против «Краснодара». Встреча пройдет 21 июля. Также летом клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр команды из Грозного.
РПЛ, 1-й тур. 20.00. «Ахмат» — «Краснодар»
РПЛ, 2-й тур. 17.30 «Оренбург» — «Ахмат»
31 июля, среда
Путь РПЛ. Групповой этап. 1-й тур. 21.00. «Ахмат» — «Пари НН»
РПЛ, 3-й тур. 20.30. «Ахмат» — «Локомотив»
РПЛ, 4-й тур. 20.00 «Спартак» — «Ахмат»
Путь РПЛ. Групповой этап. 2-й тур. 20.30. «Краснодар» — «Ахмат»
РПЛ, 5-й тур. 20.00. «Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»
24 августа, суббота
РПЛ, 6-й тур. 20.00. «Ахмат» — «Химки»
Путь РПЛ. Групповой этап. 3-й тур. 17.15. «Ахмат» — ЦСКА
РПЛ, 7-й тур. 20.00. «Ахмат» — «Акрон»
«Ахмат» занял десятое место в чемпионате России в сезоне-2023/24.
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