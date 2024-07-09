Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:00

«Ахмат»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России

Опубликовано расписание игр «Ахмата» в РПЛ и Кубке России
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Ахмат».
Фото ФК «Ахмат»
Telegram Дзен

«Ахмат» начнет сезон-2024/25 с матча 1-го тура чемпионата России на выезде против «Краснодара». Встреча пройдет 21 июля. Также летом клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр команды из Грозного.

«Ахмат»: расписание матчей на лето 2024

21 июля, воскресенье

РПЛ, 1-й тур. 20.00. «Ахмат» — «Краснодар»

28 июля, воскресенье

РПЛ, 2-й тур. 17.30 «Оренбург» — «Ахмат»

31 июля, среда

Путь РПЛ. Групповой этап. 1-й тур. 21.00. «Ахмат» — «Пари НН»

4 августа, воскресенье

РПЛ, 3-й тур. 20.30. «Ахмат» — «Локомотив»

11 августа, воскресенье

РПЛ, 4-й тур. 20.00 «Спартак» — «Ахмат»

15 августа, четверг

Путь РПЛ. Групповой этап. 2-й тур. 20.30. «Краснодар» — «Ахмат»

19 августа, понедельник

РПЛ, 5-й тур. 20.00. «Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»

24 августа, суббота

РПЛ, 6-й тур. 20.00. «Ахмат» — «Химки»

27 августа, вторник

Путь РПЛ. Групповой этап. 3-й тур. 17.15. «Ахмат» — ЦСКА

31 августа, суббота

РПЛ, 7-й тур. 20.00. «Ахмат» — «Акрон»

«Ахмат» занял десятое место в чемпионате России в сезоне-2023/24.

Футбол в России: РПЛ и FONBET Кубок России, новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
0
Читайте также
Во Франции объяснили плохую игру Мбаппе поражением Макрона на выборах
Вяхирева перешла из норвежского «Вайперс» во французский «Брест»
Суд арестовал третьего фигуранта по делу о нападении на сотрудницу «Матч ТВ»
«Питтсбург» подпишет «величайшего русского вратаря». Главные трансферные новости КХЛ на 8 июля
Остаток материнского капитала смогут получить более 730 тыс. семей
Генпрокуратуру попросили изъять из продажи опасную добавку в продукты
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Metaratings: «Факел» интересуется защитником «Спартака» Масловым
Уникальный «орел» с непростой судьбой. ЦСКА подписал Койта
Тренер «Црвены Звезды» Милоевич: «Побеждать — всегда хорошо, но мы не ставили задачу выиграть турнир»
Латышонок: «Хорошие эмоции, хорошие сборы»
«Крылья Советов»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России
Койта: «ЦСКА — очень большой клуб. Надеюсь, завоюем долгожданные трофеи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Рианчо: «Результативность Соболева могла упасть из-за ситуаций с Джикией и Промесом»

Петрушин — о возможном уходе Тюкавина из «Динамо»: «Если это топ-чемпионат и топ-клуб, то нет проблем»