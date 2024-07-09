«Ахмат» начнет сезон-2024/25 с матча 1-го тура чемпионата России на выезде против «Краснодара». Встреча пройдет 21 июля. Также летом клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр команды из Грозного.

«Ахмат»: расписание матчей на лето 2024

21 июля, воскресенье

РПЛ, 1-й тур. 20.00. «Ахмат» — «Краснодар»

28 июля, воскресенье

РПЛ, 2-й тур. 17.30 «Оренбург» — «Ахмат»

31 июля, среда

Путь РПЛ. Групповой этап. 1-й тур. 21.00. «Ахмат» — «Пари НН»

4 августа, воскресенье

РПЛ, 3-й тур. 20.30. «Ахмат» — «Локомотив»

11 августа, воскресенье

РПЛ, 4-й тур. 20.00 «Спартак» — «Ахмат»

15 августа, четверг

Путь РПЛ. Групповой этап. 2-й тур. 20.30. «Краснодар» — «Ахмат»

19 августа, понедельник

РПЛ, 5-й тур. 20.00. «Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»

24 августа, суббота

РПЛ, 6-й тур. 20.00. «Ахмат» — «Химки»

27 августа, вторник

Путь РПЛ. Групповой этап. 3-й тур. 17.15. «Ахмат» — ЦСКА

31 августа, суббота

РПЛ, 7-й тур. 20.00. «Ахмат» — «Акрон»

«Ахмат» занял десятое место в чемпионате России в сезоне-2023/24.

Футбол в России: РПЛ и FONBET Кубок России, новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».