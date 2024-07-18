Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:30

«Ахмат»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

«Ахмат» сыграет с «Краснодаром» в 1-м туре чемпионата России
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Швец.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Ахмат» начнет сезон-2024/2025 с домашнего матча 1-го тура чемпионата России против «Краснодара». Матч состоится 21 июля в 20.00 по московскому времени. «СЭ» публикует расписание игр грозненского клуба.

Календарь «Ахмата» на 2024 год

21 июля, воскресенье

20:00. «Ахмат» — «Краснодар» — РПЛ

28 июля, воскресенье

17:30. «Оренбург» — «Ахмат» — РПЛ

31 июля, среда

21:00. «Ахмат» — «Нижний Новгород» — Кубок России

4 августа, воскресенье

20:30. «Ахмат» — «Локомотив» — РПЛ

11 августа, воскресенье

20:00. «Спартак» — «Ахмат» — РПЛ

15 августа, четверг

20:30. «Краснодар» — «Ахмат» — Кубок России

19 августа, понедельник

20:00. «Динамо» Махачкала — «Ахмат» — РПЛ

24 августа, суббота

20:00. «Ахмат» — «Химки» — РПЛ

27 августа, вторник

17:15. «Ахмат» — ЦСКА — Кубок России

31 августа, суббота

20:00. «Ахмат» — «Акрон» — РПЛ

Полностью календарь «Ахмата» в чемпионате России и Кубке страны на сезон-2024/2025 доступен на странице команды на сайте «СЭ».

Клуб из Грозного в минувшем сезоне занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Кубок России
РПЛ
ФК Ахмат
0
Читайте также
Российские телеканалы не будут показывать Олимпиаду в Париже
Состоялось первое заседание по делу «Ангелов Плющенко» и фигуристки Парсеговой
Маск попросил Шольца отреагировать на заявление комика из ФРГ о покушении на Трампа
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
В Совфеде раскритиковали Дуду за слова о возможности войны РФ и НАТО
В Кремле предупредили об ответе РФ на новую стратегию морской безопасности Украины
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Барриос: «Зенит» будет стараться показывать свой футбол с первого тура»

Самедов о трансферной кампании «Спартака»: «Клубу нужно 5-6 новых игроков, чтобы бороться с «Зенитом»