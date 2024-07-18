«Ахмат»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

Сегодня, 13:30
«Ахмат» начнет сезон-2024/2025 с домашнего матча 1-го тура чемпионата России против «Краснодара». Матч состоится 21 июля в 20.00 по московскому времени. «СЭ» публикует расписание игр грозненского клуба.
20:00. «Ахмат» — «Краснодар» — РПЛ
17:30. «Оренбург» — «Ахмат» — РПЛ
21:00. «Ахмат» — «Нижний Новгород» — Кубок России
20:30. «Ахмат» — «Локомотив» — РПЛ
20:00. «Спартак» — «Ахмат» — РПЛ
20:30. «Краснодар» — «Ахмат» — Кубок России
20:00. «Динамо» Махачкала — «Ахмат» — РПЛ
20:00. «Ахмат» — «Химки» — РПЛ
17:15. «Ахмат» — ЦСКА — Кубок России
20:00. «Ахмат» — «Акрон» — РПЛ
Полностью календарь «Ахмата» в чемпионате России и Кубке страны на сезон-2024/2025 доступен на странице команды на сайте «СЭ».
Клуб из Грозного в минувшем сезоне занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.