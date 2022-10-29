«Ростов» вырвал победу у «Ахмата»

«Ростов» на выезде обыграл «Ахмат» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России. Встреча проходила в Грозном.

В составе гостей голами отметились Николай Комличенко на 74-й минуте и Александр Сильянов — на 86-й. У хозяев встречи отличился Мохамед Конате в первом тайме.

«Ростов» с 29 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, «Ахмат» (23) идет на 7-й строчке.