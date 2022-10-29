«Ахмат» — «Ростов»: Комличенко сравнял счет

Форвард «Ростова» Николая Комличенко отметился голом в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1, второй тайм).

Футболист забил на 74-й минуте. Это 7-й гол футболиста в 14 турах чемпионата России.

Ранее у «Ахмата» на 14-й минуте забил Мохамед Конате.