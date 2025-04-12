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12 апреля, 17:15

«Ахмат» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Ахмат» сыграет с «Ростовом» в чемпионате России 12 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Ташуев, главный тренер ФК «Ахмат».
Фото ФК «Ахмат»
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«Ахмат» примет «Ростов» в рамках 24-го тура РПЛ в субботу, 12 апреля. Игра состоится на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Ахмат» — «Ростов» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур.
12 апреля, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:1
Ростов

По итогам 23-х туров чемпионата России грозненская команда набрала 20 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Ростовчане с 33 баллами идут на седьмой строчке премьер-лиги.

Чемпионат России по футболу: календарь и турнирная таблица премьер-лиги в актуальном виде, статистика, таблица легионеров и новости

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Ростов
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