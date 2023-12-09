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РПЛ

Сегодня, 18:31

«Ахмат» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Ахмат» и «Ростов» не забили голов — 0:0.
Фото ФК «Ахмат»
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«Ахмат» дома сыграл вничью с «Ростовом» в матче 18-го тура чемпионата России — 0:0. Встреча прошла на «Ахмат Арене».

В перерыве вратарь грозненцев Гиорги Шелия был заменен. Вместо него на поле вышел Михаил Опарин.

На 90+7-й минуте защитник «Ростова» Андрей Лангович получил красную карточку.

«Ахмат» находится на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Ростов» занимает 10-ю позицию (21 очко).

Грозненцы 2 марта 2024 года примут «Урал» в 19-м туре, а ростовчане в этот же день встретятся с «Крыльями Советов».

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
09 дек, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:0
Ростов
Источник: Таблица РПЛ
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Ростов
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