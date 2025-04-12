«Ахмат» победил «Ростов» в Грозном

«Ахмат» дома обыграл «Ростов» в матче 24-го тура РПЛ — 2:1.

У хозяев голы забили Надер Гандри и Максим Самородов. Гости отыгрались благодаря мячу Николая Комличенко.

В первой половине игры судья Ян Бобровский удалил защитника «Ростова» Максима Осипенко, но после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора арбитр отменил решение. Во втором тайме игра прерывалась из-за проблем с освещением на «Ахмат-Арене».

«Ахмат» набрал 23 очка и занимает 13-е место в таблице РПЛ. «Ростов» с 33 очками — на 8-й строчке.