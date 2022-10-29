«Ахмат» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

«Ахмат» и «Ростов» объявили составы на матч 15-го тура чемпионата России.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Швец, Садулаев, Конате.

Запасные: Опарин, Ташаев, Журавлев, Нижич, Ибишев, Трошечкин, Фольмер, Карапузов, Харин, Иналкаев, Ильин, Агаларов.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Миронов, Уткин, Тугарев, Глебов, Полоз, Комличенко.

Запасные: Цулая, Терентьев, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Щетинин, Мельников, Шанталий, Ковальков, Голенков.

Матч «Ахмат» — «Ростов» состоится сегодня, 29 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. Грозненцы занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками, ростовчане идут на четвертой строчке с 26 очками.