Сегодня, 15:30
«Ахмат» и «Ростов» объявили составы на матч 15-го тура чемпионата России.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Швец, Садулаев, Конате.
Запасные: Опарин, Ташаев, Журавлев, Нижич, Ибишев, Трошечкин, Фольмер, Карапузов, Харин, Иналкаев, Ильин, Агаларов.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Миронов, Уткин, Тугарев, Глебов, Полоз, Комличенко.
Запасные: Цулая, Терентьев, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Щетинин, Мельников, Шанталий, Ковальков, Голенков.
Матч «Ахмат» — «Ростов» состоится сегодня, 29 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. Грозненцы занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками, ростовчане идут на четвертой строчке с 26 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования