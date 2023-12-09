Судейство
Сегодня, 19:55
На 90+4-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Ростов» (0:0) арбитр Ян Бобровский и его первый ассистент Дмитрий Мосякин ошиблись с оценкой фола Андрея Ланговича. Ростовчанин лишил соперника, убегавшего один на один с вратарем, явной возможности забить гол.
Рефери правильно зафиксировал нарушение правил и назначил штрафной удар. Но ошибочно вынес Ланговичу предупреждение, а не удалил его.
Неверное решение было исправлено после проверки, проведенной видеоассистентами Алексеем Сухим и Дмитрием Чельцовым. ВАР вмешался в действия судьи и предложил ему посмотреть видеозапись. Только тогда Бобровский отменил желтую карточку и показал нарушителю красную.
Нужно отметить, что в трех эпизодах первого тайма судья не вынес предупреждения Гамиду Агаларову, Николаю Комличенко и Камило.