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Судейство

Сегодня, 19:55

«Ахмат» — «Ростов»: судья и ассистент ошиблись, не удалив Ланговича. Повезло, что работал ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Ахмат» — «Ростов».
Фото Скриншот трансляции
«Ахмат» — «Ростов».
Фото Скриншот трансляции
«Ахмат» — «Ростов».
Фото Скриншот трансляции
«Ахмат» — «Ростов».
Фото Скриншот трансляции
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На 90+4-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Ростов» (0:0) арбитр Ян Бобровский и его первый ассистент Дмитрий Мосякин ошиблись с оценкой фола Андрея Ланговича. Ростовчанин лишил соперника, убегавшего один на один с вратарем, явной возможности забить гол.

«Ахмат» — «Ростов».
Фото Скриншот трансляции

Рефери правильно зафиксировал нарушение правил и назначил штрафной удар. Но ошибочно вынес Ланговичу предупреждение, а не удалил его.

«Ахмат» — «Ростов».
Фото Скриншот трансляции

Неверное решение было исправлено после проверки, проведенной видеоассистентами Алексеем Сухим и Дмитрием Чельцовым. ВАР вмешался в действия судьи и предложил ему посмотреть видеозапись. Только тогда Бобровский отменил желтую карточку и показал нарушителю красную.

«Ахмат» — «Ростов».
Фото Скриншот трансляции

Нужно отметить, что в трех эпизодах первого тайма судья не вынес предупреждения Гамиду Агаларову, Николаю Комличенко и Камило.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
09 дек, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:0
Ростов

ФК Ахмат
ФК Ростов
Ян Бобровский
11
0
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