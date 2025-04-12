Удаление Осипенко правильно отменено. Но почему он не наказан за оскорбление судьи?

12 апреля, 20:34
На 27-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Ростов» судья Ян Бобровский после подсказки ассистента ошибочно решил, что Максим Осипенко сыграл в мяч рукой, показал ему красную карточку и удалил его с поля. По всей видимости, за лишение соперника явной возможности забить гол.
На самом деле контакта мяча с рукой вообще не произошло — защитник гостей сыграл грудью. В этом Бобровский убедился после вмешательства видеоарбитра Алексея Амелина и просмотра видеоповторов на мониторе у поля. В результате рефери объявил об отмене удаления.
Но почему Осипенко не понес никакого наказания за то, что, оспаривая первый вердикт Бобровского, стучал пальцем по виску?
Такое действие теперь не считается оскорбительным или обидным и не влечет за собой удаления? Или кто-то скажет, что ростовчанин просто почесал голову?