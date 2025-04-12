Удаление Осипенко правильно отменено. Но почему он не наказан за оскорбление судьи?

На 27-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Ростов» судья Ян Бобровский после подсказки ассистента ошибочно решил, что Максим Осипенко сыграл в мяч рукой, показал ему красную карточку и удалил его с поля. По всей видимости, за лишение соперника явной возможности забить гол.

На самом деле контакта мяча с рукой вообще не произошло — защитник гостей сыграл грудью. В этом Бобровский убедился после вмешательства видеоарбитра Алексея Амелина и просмотра видеоповторов на мониторе у поля. В результате рефери объявил об отмене удаления.

Но почему Осипенко не понес никакого наказания за то, что, оспаривая первый вердикт Бобровского, стучал пальцем по виску?

Защитник «Ростова» Максим Осипенко крутит пальцем у виска, оспаривая решение судьи Яна Бобровского удалить его с поля.

Защитник «Ростова» Максим Осипенко крутит пальцем у виска, оспаривая решение судьи Яна Бобровского удалить его с поля.

Такое действие теперь не считается оскорбительным или обидным и не влечет за собой удаления? Или кто-то скажет, что ростовчанин просто почесал голову?