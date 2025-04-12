Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

12 апреля, 20:34

Удаление Осипенко правильно отменено. Но почему он не наказан за оскорбление судьи?

Судья ошибочно удалил защитника «Ростова» Осипенко в матче с «Ахматом»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Ян Бобровский показывает красную карточку защитнику «Ростова» Максиму Осипенко.
Telegram Дзен

На 27-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Ростов» судья Ян Бобровский после подсказки ассистента ошибочно решил, что Максим Осипенко сыграл в мяч рукой, показал ему красную карточку и удалил его с поля. По всей видимости, за лишение соперника явной возможности забить гол.

На самом деле контакта мяча с рукой вообще не произошло — защитник гостей сыграл грудью. В этом Бобровский убедился после вмешательства видеоарбитра Алексея Амелина и просмотра видеоповторов на мониторе у поля. В результате рефери объявил об отмене удаления.

Но почему Осипенко не понес никакого наказания за то, что, оспаривая первый вердикт Бобровского, стучал пальцем по виску?

Защитник «Ростова» Максим Осипенко крутит пальцем у виска, оспаривая решение судьи Яна Бобровского удалить его с поля.
Защитник «Ростова» Максим Осипенко крутит пальцем у виска, оспаривая решение судьи Яна Бобровского удалить его с поля.

Такое действие теперь не считается оскорбительным или обидным и не влечет за собой удаления? Или кто-то скажет, что ростовчанин просто почесал голову?

Россия. Премьер-лига. 24-й тур.
12 апреля, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:1
Ростов

21
Максим Осипенко
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Ростов
Ян Бобровский
Читайте также
Никас Сафронов написал портрет биатлонистки Домрачевой
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
Кирш — о пенальти Медины в матче со «Спартаком»: «Был уверен, что он не забьет»
Судейские руководители против «Зенита». Что происходит?
ЭСК не показала правильно фол Черникова на зенитовце. Почему так сделан видеоклип?
РФС оштрафовал «Ахмат» из-за проблем с освещением в матче против «Ростова»
Семак останется в «Зените». С золотом или без него. Колонка Казакова
Сулейманов о словах про игровое время: «Приношу извинения тренерскому штабу. Наговорил лишнего»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя