В субботу, 29 октября, состоится матч 15-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Ростовом».

Встреча пройдет на «Ахмат Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Ахмат» после 14 туров занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Ростов» идет четвертым — 26 очков.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.