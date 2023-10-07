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Сегодня, 19:00

«Ахмат» — «Рубин»: время начала и трансляция матча РПЛ

Матч 11-го тура РПЛ «Ахмат» — «Рубин» пройдет 8 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Ахмат».
Фото ФК «Ахмат»
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«Ахмат» на своем поле примет «Рубин» в матч 11-го тура чемпионата России — 2023 / 2024. Встреча пройдет 8 октября, в воскресенье, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Рубин

Ключевые события встречи будут доступны в на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Видеотрансляция противостояния «Ахмат» — «Рубин» пройдет в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». Эфир стартует в 18:30. Также трансляция игры будет доступна платно по подписке на онлайн-платформе «Кинопоиск» ( начало — 18:55).

«Рубин» идет в зоне стыковых матчей с 9 очками. В последнем туре казанский клуб проиграл «Краснодару» со счетом 0:2. «Ахмат» Мирослава Ромащенко располагается на 10-м месте в турнирной таблице с 12 очками.

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Футбол
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
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