«Сочи» в Грозном сыграет с «Ахматом» в матче РПЛ 25 апреля

25 апреля «Ахмат» в Грозном примет «Сочи» в матче перенесенного 21-го тура чемпионата России. Игра на стадионе «Ахмат Арена» начнется в 20.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию противостояния «Ахмат» — «Сочи» в прямом эфире покажут на канале «Матч Премьер». Начало — в 20.20 мск. Игру смогут посмотреть все зрители с подпиской на сервис.

В матч-центре на сайте «СЭ» будет доступна онлайн-трансляция формальными событиями игры «Ахмат» — «Сочи».

«Ахмат» с главным тренером Магомедом Адиевым находится на 15-й строчке с 23 баллами в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с Робертом Морено идет на последнем, 16-м месте с 19 очками.

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