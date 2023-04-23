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Сегодня, 15:31

«Ахмат» — «Сочи»: стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ

Виктория Кравченко
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Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Сочи» на матч 24-го тура РПЛ.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Бериша, Швец, Садулаев, Харин, Конате.

Запасные: Опарин, Ташаев, Быстров, Тодорович, Камилов, Карапузов, Мацуев, Диванович, Гбамбле, Черняк, Ильин, Агаларов.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Жоаозиньо, Джорджевич.

Запасные: Джанаев, Заболотный, Заика, Миладинович, Мещанинов, Сиссако, Бурмистров, Цаллагов, Шипунов, Силвейра, Мелкадзе, Сарвели.

Матч «Ахмат» — «Сочи» состоится сегодня, 23 апреля. Начало — в 16:30 мск.

ФК Ахмат
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