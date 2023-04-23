Сегодня, 15:31
Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Сочи» на матч 24-го тура РПЛ.
«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Бериша, Швец, Садулаев, Харин, Конате.
Запасные: Опарин, Ташаев, Быстров, Тодорович, Камилов, Карапузов, Мацуев, Диванович, Гбамбле, Черняк, Ильин, Агаларов.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Жоаозиньо, Джорджевич.
Запасные: Джанаев, Заболотный, Заика, Миладинович, Мещанинов, Сиссако, Бурмистров, Цаллагов, Шипунов, Силвейра, Мелкадзе, Сарвели.
Матч «Ахмат» — «Сочи» состоится сегодня, 23 апреля. Начало — в 16:30 мск.