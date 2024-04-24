Сегодня, 20:30
25 апреля «Ахмат» дома в Грозном примет «Сочи» в перенесенном матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «Ахмат Арена» начнется в 20.30 по московскому времени.
Видеотрансляция встречи «Ахмат» — «Сочи» пройдет в прямом эфире и по подписке на телеканале «Матч Премьер». Начало — в 20.20 мск.
Следите за ключевыми событиями поединка 21-го тура РПЛ в матч-центре «СЭ».
«Ахмат» с главным тренером Магомедом Адиевым находится на 15-м месте с 23 очками в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» с испанцем Робертом Морено идет на 16-й, последней строчке в РПЛ.
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