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Сегодня, 20:57

«Ахмат» обыграл «Спартак», одержав первую победу в РПЛ с сентября

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Ахмат» — «Спартак».
Фото ФК «Ахмат»
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«Ахмат» на своем поле обыграл «Спартак» в матче 17-го тура РПЛ — 2:1.

На 34-й минуте счет открыл Гамид Агаларов. Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейке соперника. Там у косовара случился конфликт с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем — тренер толкнул футболиста. Бериша получил желтую карточку, а испанский специалист — красную.

На 44-й минуте «Спартак» сумел сравнять счет благодаря голу Антона Зиньковского. Победу грозненцам принес гол Светослава Ковачева на 48-й минуте.

«Ахмат» победил в РПЛ впервые с начала осени — 2 сентября команда Мирослава Ромащенко обыграла «Урал» (1:0) в 7-м туре. С тех пор грозненцы не побеждали в РПЛ 9 матчей подряд. С 16 очками «Ахмат» поднялся на 13-е место в РПЛ.

«Спартак» (27 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:1
Спартак

Футбол
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
25
245
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