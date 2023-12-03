«Ахмат» на своем поле сыграет со «Спартаком» в рамках 17-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) в воскресенье, 3 декабря. Матч пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Ахмат» — «Спартак» будут достпуны в матч-центре на сайте «СЭ». Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

Команда из Грозного с 13 очками находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые набрали 27 баллов и занимают 4-ю строчку.

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