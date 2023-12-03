«Ахмат» — «Спартак»: Соболев начнет матч на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы на матч между «Ахматом» и «Спартаком» в 17-м туре РПЛ.

Встреча пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Богосавац, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Олейников, Бериша, Ковачев, Камило, Агаларов.

Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Быстров, Волков, Камилов, Швец, Садулаев, Гбамбле, Даниэл Жуниор, Конате.

«Спартак»: Селихов, Дуарте, Рябчук, Бабич, Зобнин, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Промес.

Запасные: Свинов, Чернов, Джикия, Классен, Умяров, Денисов, Лайкин, Мозес, Мартинс, Бонгонда, Соболев, Мелешин.