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Судейство

Сегодня, 17:16

«Ахмат» — «Торпедо»: у судьи не было связи с ВОР. У гостей сВОРовали пенальти?

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».
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В первом тайме матча 14-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Торпедо» (1:0) произошла необычная ситуация, связанная со взаимодействием судейской бригады в Грозном и видеоассистентов в Москве.

Еще на 12-й минуте игры появились предположения, что у арбитра Артема Чистякова возникли технические проблемы. Об этом он сравнительно долго беседовал с резервным Юнусом Кошко. По всей видимости, они договорились о том, как действовать, когда произойдет вмешательство видеоарбитров.

«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».

Судя по всему, у Чистякова полностью отсутствовала связь с ВОР (video operation room — комната, где в Москве находились Алексей Сухой и Арам Петросян). Но на стадионе сохранялась возможность говорить по рации с Кошко и ассистентами Алексеем Ширяевым и Андреем Образко.

Сухой и Петросян, в свою очередь, могли связаться только с сотрудником, находившимся на стадионе в Грозном около монитора и обеспечивавшим работу аппаратуры. Можно предположить, что, когда в штрафной площади «Ахмата» упал Игорь Лебеденко, Чистяков получил сигнал, что ему нужно отправиться к монитору и посмотреть повторы, по такой цепочке: Сухой (Москва) — сотрудник около монитора (Грозный) — Кошко (Грозный).

«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».

Похоже, неординарность ситуации повлияла на концентрацию судьи. Он не показал уже привычный жест о необходимости провести проверку и нарисовал руками монитор, когда подбегал к боковой линии. Затем ему пришлось надеть наушники, переданные сотрудником, и уже, видимо, только тогда он смог поговорить с Сухим.

«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».

После проверки Чистяков жестом отменил пенальти (при этом на экране появилась надпись, что, наоборот, «решение подтверждено, пенальти») и поднял одну руку вверх, показав, что назначает свободный удар.

«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».

Но затем, отменив предупреждение защитника «Ахмата» Марата Быстрова, который вел борьбу с Лебеденко, он почему-то решил возобновить игру не свободным ударом, а «спорным мячом». Во всяком случае так это смотрелось во время телетрансляции — судья бросил мяч вратарю Георгию Шелии.

«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».

Помимо технической проблемы следует отметить и судейскую. Часть наших экспертов считают, что арбитр ошибся, отменив 11-метровый. Другая часть, к ним отношу и себя, поддерживает Чистякова. При этом среди первых нет согласия по поводу дисциплинарной санкции: какую карточку следовало показать Быстрову при назначении пенальти — желтую или красную.

ФК Ахмат
ФК Торпедо (Москва)
Артем Чистяков
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