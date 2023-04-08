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Судейство

Сегодня, 17:10

«Ахмат» — «Урал»: Шелия контролировал мяч рукой 20 секунд. Судья Шадыханов не реагировал

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Ахмат» — «Урал».
«Ахмат» — «Урал».
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На 26-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Урал» арбитр Павел Шадыханов никак не отреагировал на нарушение правил вратарем грозненской команды Георгием Шелией.

Тот держал и контролировал мяч рукой 20 секунд. По правилам игры это можно делать только на протяжении шести секунд. В российском чемпионате за этим не следят. В итоге происходят затягивание и «воровство» времени.

Если следовать правилам игры, за такое нарушение судья должен наказывать вратаря свободным ударом.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
08 апр, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Урал

ФК Ахмат
ФК Урал
Павел Шадыханов
4
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