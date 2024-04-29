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Сегодня, 19:40

«Ахмат» в конце сезона начнет переговоры по новому контракту Конате

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил о планах предложить новый контракт форварду грозненцев Мохамеду Конате.

«Пока нет новостей по поводу Мохамеда Конате. Команда находится в такой ситуации, когда нужно выходить, биться, набирать очки. Поэтому сейчас разговоров не хотят ни сами футболисты, скажем так, ни клуб. Все знают наше отношение к ним и к контрактам. Поэтому со всеми есть договоренность, что в конце сезона будем общаться. То есть с Конате будем общаться по этому поводу в конце сезона. Сейчас нужно решить задачу — набрать как можно больше очков», — приводит слова Айдамирова ТАСС.

26-летний форвард в текущем сезоне провел за грозненцев 31 матч во всех турнирах, забил десять мячей и отдал одну голевую передачу. Конате выступает за «Ахмат» с лета 2021 года.

Источник: ТАСС
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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