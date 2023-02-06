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«Ахмат» выразил соболезнования семьям погибших после землетрясения в Турции

Руслан Минаев
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«Ахмат» выразил соболезнования родным и близким погибших в результате землетрясения в Турции.

«В связи с новостями о землетрясениях в Турции информируем, что наша команда, проводящая в Белеке учебно-тренировочные сборы, находится далеко от эпицентра землетрясения.

Мы работаем в штатном режиме, а сегодня в распорядке выходной день, после состоявшихся накануне контрольных матчей.

Мы выражаем искренние слова соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в заявлении грозненцев.

Землетрясение произошло в ночь на 6 ферваля на юго-востоке Турции магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп.

Источник: Sport24
ФК Ахмат
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