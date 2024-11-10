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Сегодня, 19:26

«Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» и вернулся на второе место в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Матео Кассьерра.
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» на выезде обыграл «Ахмат» в матче 15-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 2-й минуте открыл защитник грозненцев Арсен Адамов, выступающий за «Ахмат» на правах аренды из «Зенита». Гости отыгрались благодаря голу Густаво Мантуана на 9-й минуте. Победный мяч на 21-й минуте забил Матео Кассьерра.

«Зенит» (36 очков) вернулся на второе место в РПЛ, обойдя «Локомотив» (34). Команда Сергея Семака по дополнительным показателям уступает «Краснодару», но у «быков» есть игра в запасе.

«Ахмат» (9) остается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре после перерыва на матчи сборных «Зенит» 23 ноября в гостях встретится с «Оренбургом». Грозненцы днем позже на выезде сыграют с «Крыльями Советов».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 17:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:2
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит

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