Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

10 ноября, 16:30

«Ахмат» — «Зенит»: смотреть онлайн-трансляцию матча РПЛ

«Ахмат» и «Зенит» встретятся в 15-м туре РПЛ 10 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Ахмат» и «Зенит» встретятся в 15-м туре РПЛ в воскресенье, 10 ноября. Матч, который пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном, начнется в 17.30 по московскому времени.

Трансляцию встречи покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru, прямой эфир начнется в 17.20 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Ключевые события и результат игры «Ахмат» — «Зенит» также можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 17:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:2
Зенит

В этом сезоне РПЛ грозненцы набрали 9 очков и перед туром расположились на 15-м месте месте в турнирной таблице, на одно очко опережая «Оренбург». Предыдущим соперником «Ахмата» был «Пари НН» — 0:2 на своем поле.

Питерцы с 33 очками шли третьими, победив в предыдущем туре махачкалинское «Динамо» — 2:1 на своем поле.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
СМИ сообщили о пропаже из колонии убившего жену экс-министра Казахстана
Кассьерра наказал за грубую ошибку, а Питер спасла штанга на последней секунде. Что случилось в матче «Ахмат» - «Зенит»
В «Ладе» ответили на вопрос о финансовых проблемах клуба
В Кемерово нашли пропавшую в конце октября 13-летнюю девочку
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 31 гола
Умер пресс-секретарь исполнителя SHAMAN Антон Коробков-Землянский
Материалы сюжета РПЛ, 15-й тур: «Рубин» — «Краснодар», «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи
«Это не балет, а футбол». Мусаев в ярости из-за решения Карасева отменить гол в ворота «Рубина»
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Рубин» — «Краснодар»: видео голов матча РПЛ
Мусаев: «Если бы Карасев судил в Европе, он бы из 100 голов 100 таких засчитал бы»
Огненный матч в Казани: «Рубин» прервал шикарную серию «Краснодара», а Карасев дважды менял решение из-за ВАР
Игроки «Рубина» и «Краснодара» устроили потасовку после окончания матча РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя