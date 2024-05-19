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Сегодня, 17:56

«Ахмат» — «Зенит»: Конате, Клаудиньо и Педро выйдут на поле с первых минут

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«Ахмат» и «Зенит» объявили составы на матч 29-го тура РПЛ.

Встреча пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Ахмат»: Опарин, Тодорович, Богасавац, Шатара, Ловат, Гандри, Камилов, Швец, Садулаев, Камило, Конате.

Запасные: Магомедов, Уциев, Ибишев, Тимофеев, Олейников, Бериша, Мацуев, Якуев, Гбамбле, Ковачев, Агаларов.

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Алип, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Кассьерра, Педро.

Запасные: Кержаков, Васютин, Караваев, Родригао, Бардачев, Ерохин, Ахметов, Коваленко, Васильев, Мантуан, Изидор.

«Ахмат» располагается на десятом месте в таблице с 35 очками. «Зенит» занимает третью строчку с 51 очком, команда из Санкт-Петербурга отстает от лидирующего «Динамо» на 5 очков.

В случае, если «Зенит» не сможет обыграть «Ахмат», команда лишится шансов на победу в чемпионате России-2023/24. Клуб до этого выигрывал РПЛ пять раз подряд.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит».

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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