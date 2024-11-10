Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:33

«Ахмат» — «Зенит»: Лусиано и Кассьерра сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Стали известны стартовые составы на матч между «Ахматом» и «Зенитом» в 15-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало — в 17.30 по московскому времени.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Гандри, Камилов, Уткин, Швец, Исмаэл Силва, Садулаев, Самородов.

Запасные: Опарин, Магомедов, Уциев, Ибишев, Мацуев, Якуев, Диванович, Ковачев, Луна Диале.

«Зенит»: Адамов, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра, Лусиано.

Запасные: Бязров, Павлов, Чистяков, Горшков, Родригао, Алип, Ерохин, Ахметов, Васильев, Соболев, Артур, Педро.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 17:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
WSJ указала на возможность Трампа «усадить» Киев за стол переговоров с РФ
В Госдуме предложили давать квартиры сотрудникам МВД, вышедшим на пенсию
Умер пресс-секретарь исполнителя SHAMAN Антон Коробков-Землянский
Елена Докич призналась, что в 2001 году отец заставил ее играть за Югославию
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 31 гола
Одного из лучших российских судей надолго отстранили от футбола
Материалы сюжета РПЛ, 15-й тур: «Рубин» — «Краснодар», «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи
«Спартак» разгромил «Акрон». Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Спартак» — «Акрон»: видео голов матча РПЛ
«Спартак» — «Акрон»: Угальде сделал счет 4:0
«Спартак» — «Акрон»: Бонгонда оформил дубль
Победный гол ЦСКА засчитан правильно — самарцы зря возмущались
«Спартак» — «Акрон»: красно-белые ведут в счете после первого тайма
Сегодня
Вчера
Неделя