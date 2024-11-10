Сегодня, 16:33
Стали известны стартовые составы на матч между «Ахматом» и «Зенитом» в 15-м туре РПЛ.
Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало — в 17.30 по московскому времени.
«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Гандри, Камилов, Уткин, Швец, Исмаэл Силва, Садулаев, Самородов.
Запасные: Опарин, Магомедов, Уциев, Ибишев, Мацуев, Якуев, Диванович, Ковачев, Луна Диале.
«Зенит»: Адамов, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра, Лусиано.
Запасные: Бязров, Павлов, Чистяков, Горшков, Родригао, Алип, Ерохин, Ахметов, Васильев, Соболев, Артур, Педро.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит».