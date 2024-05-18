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Сегодня, 19:00

«Ахмат» — «Зенит»: время начала и где смотреть матч РПЛ

«Ахмат» сыграет с «Зенитом» в чемпионате России 19 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вендел (ФК «Зенит»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Ахмат» примет «Зенит» в 29-м туре чемпионата России в воскресенье, 19 мая. Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Ключевые события противостояния «Ахмат» — «Зенит» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также встречи премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Грозненский клуб набрал 35 очков и занимает 10-е место в таблице чемпионата. Команда Сергея Семака с 51-м баллом идет на второй строчке премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Зенит

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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