«Ахмат» примет «Зенит» в 29-м туре чемпионата России в воскресенье, 19 мая. Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Ключевые события противостояния «Ахмат» — «Зенит» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также встречи премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Грозненский клуб набрал 35 очков и занимает 10-е место в таблице чемпионата. Команда Сергея Семака с 51-м баллом идет на второй строчке премьер-лиги.

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