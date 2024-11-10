«Ахмат» встретится с «Зенитом» в 15-м туре чемпионата России по футболу в воскресенье, 10 ноября. Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и начнется в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Ахмат» — «Зенит» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 14-ти туров чемпионата России грозненский клуб набрал девять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые идут на второй строчке РПЛ, в их активе — 33 балла.

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