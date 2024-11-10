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Сегодня, 08:20

«Ахмат» — «Зенит»: время начала и где смотреть матч РПЛ

«Ахмат» сыграет с «Зенитом» в чемпионате России 10 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вендел (ФК «Зенит»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Ахмат» встретится с «Зенитом» в 15-м туре чемпионата России по футболу в воскресенье, 10 ноября. Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и начнется в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Ахмат» — «Зенит» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 14-ти туров чемпионата России грозненский клуб набрал девять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые идут на второй строчке РПЛ, в их активе — 33 балла.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 17:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Зенит

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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