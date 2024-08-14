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Сегодня, 03:52

Айдамиров: «Перед «Ахматом» задача — выигрывать в каждой игре»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о задаче, которую перед командой поставил президент клуба Ахмат Кадыров.

«Перед «Ахматом» задача — выигрывать в каждой игре. Ее нам поставил наш новый президент. Пока получается не очень, но надеемся, в дальнейшем будет лучше. Если более конкретно, то мы хотим стать первыми. Но, наверное, это не получится ни у кого. Поэтому цель — выиграть в каждой игре. В «Ахмате» много новичков, мы немножко меняем команду, какие тут могут быть задачи? Надо в каждом матче выходить и бороться за победу. Вот и все», — цитирует Sport24 Айдамирова.

В первых четырех турах «Ахмат» набрал 3 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Ахмат
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