13 ноября, 13:10
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость, что «Спартак» рассматривает на пост главного тренера Станислава Черчесова. Ранее об этом сообщил «СЭ».
«Все знают, что у Станислава Саламовича Черчесова действующий контракт с «Ахматом». Он главный тренер нашего клуба. К нам никто не обращался из футбольного клуба «Спартак». Поэтому на данный момент это можно назвать слухами», — сказал Айдамиров «СЭ».
Черчесов уже тренировал красно-белых в 2007-2008 годах, а в 1984-1987-м, 1989-1991-м, 1995-м и 2002-м выступал за них в качестве вратаря.
62-летний специалист стал главным тренером «Ахмата» 6 августа. Под руководством Черчесова у команды из Грозного в 17 матчах РПЛ и Кубка России — 5 побед, 4 ничьих, 8 поражений.
«Спартак» объявил о расторжении контракта с Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон во вторник, 11 ноября, из-за неудовлетворительных результатов. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, уступая 8 очков лидирующим «Краснодару» и ЦСКА.
Valekka
Если Стас пойдёт в Спартак-это будет его самая большая ошибка.С другой стороны,приняв Терек в хвосте таблицы и выведя его на 8-е место,получил пинок от товарища Рамзана! Вряд ли он это забыл и может держать варианты.Но по составу ему больше Динамо подходит,да и комфртнее будет! Зачем ему на старости лет нервоз и визг хейтеров?
13.11.2025
hattabysh
СЭксы, вот зачем вы Черчесова понапрасну обнадеживаете? Ясно же, что в Спартак его не пригласят. Это троллинг такой что ли?
13.11.2025
Nik
на хрен не нужен
13.11.2025
ЗГ из БАНИ
Надеюсь сейчас остановит,если конечно,такие мысли у нашего рук-ва в принципе есть.
13.11.2025
ЗГ из БАНИ
Хвала Аллаху,что это так!
13.11.2025
Vadson
хватит постить дичь и, более того, с дебильными вопросами к людям приставать!!!! Пусть шашлычник и дальше в Ахмате пылит и никому он не нужен, если что.
13.11.2025
Kirill Boglovsky
Когда это кого останавливало )
13.11.2025
ritmplay555
Так черчес не нужен Спартаку.
13.11.2025