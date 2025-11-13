Видео
13 ноября, 13:10

Айдамиров — о возможном назначении Черчесова в «Спартак»: «Все знают, что у него действующий контракт с «Ахматом»

Константин Белов
Корреспондент

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость, что «Спартак» рассматривает на пост главного тренера Станислава Черчесова. Ранее об этом сообщил «СЭ».

«Все знают, что у Станислава Саламовича Черчесова действующий контракт с «Ахматом». Он главный тренер нашего клуба. К нам никто не обращался из футбольного клуба «Спартак». Поэтому на данный момент это можно назвать слухами», — сказал Айдамиров «СЭ».

Черчесов уже тренировал красно-белых в 2007-2008 годах, а в 1984-1987-м, 1989-1991-м, 1995-м и 2002-м выступал за них в качестве вратаря.

62-летний специалист стал главным тренером «Ахмата» 6 августа. Под руководством Черчесова у команды из Грозного в 17 матчах РПЛ и Кубка России — 5 побед, 4 ничьих, 8 поражений.

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон во вторник, 11 ноября, из-за неудовлетворительных результатов. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, уступая 8 очков лидирующим «Краснодару» и ЦСКА.

9

  • Valekka

    Если Стас пойдёт в Спартак-это будет его самая большая ошибка.С другой стороны,приняв Терек в хвосте таблицы и выведя его на 8-е место,получил пинок от товарища Рамзана! Вряд ли он это забыл и может держать варианты.Но по составу ему больше Динамо подходит,да и комфртнее будет! Зачем ему на старости лет нервоз и визг хейтеров?

    13.11.2025

  • hattabysh

    СЭксы, вот зачем вы Черчесова понапрасну обнадеживаете? Ясно же, что в Спартак его не пригласят. Это троллинг такой что ли?

    13.11.2025

  • Nik

    на хрен не нужен

    13.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Надеюсь сейчас остановит,если конечно,такие мысли у нашего рук-ва в принципе есть.

    13.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Хвала Аллаху,что это так!

    13.11.2025

  • Vadson

    хватит постить дичь и, более того, с дебильными вопросами к людям приставать!!!! Пусть шашлычник и дальше в Ахмате пылит и никому он не нужен, если что.

    13.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Когда это кого останавливало )

    13.11.2025

  • ritmplay555

    Так черчес не нужен Спартаку.

    13.11.2025

    Станислав Черчесов
    ФК Ахмат
    ФК Спартак (Москва)
