Айдамиров — о возможном назначении Черчесова в «Спартак»: «Все знают, что у него действующий контракт с «Ахматом»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость, что «Спартак» рассматривает на пост главного тренера Станислава Черчесова. Ранее об этом сообщил «СЭ».

«Все знают, что у Станислава Саламовича Черчесова действующий контракт с «Ахматом». Он главный тренер нашего клуба. К нам никто не обращался из футбольного клуба «Спартак». Поэтому на данный момент это можно назвать слухами», — сказал Айдамиров «СЭ».

Черчесов уже тренировал красно-белых в 2007-2008 годах, а в 1984-1987-м, 1989-1991-м, 1995-м и 2002-м выступал за них в качестве вратаря.

62-летний специалист стал главным тренером «Ахмата» 6 августа. Под руководством Черчесова у команды из Грозного в 17 матчах РПЛ и Кубка России — 5 побед, 4 ничьих, 8 поражений.

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон во вторник, 11 ноября, из-за неудовлетворительных результатов. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, уступая 8 очков лидирующим «Краснодару» и ЦСКА.